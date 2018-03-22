بالصور.. معرض الكتاب يوثق العلاقات السعودية الإماراتية في فيلم خلوة العزم

المواطن - الرياض

أكد معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٨ على عمق العلاقات السعودية الإمارتية من خلال تدشين فيلم ” خلوة العزم” ضمن فعاليات المعرض المصاحبة، أمس ( اليوم) الخميس.

وبادر أكثر من ٢٠ شابا وفتاة بتوزيع الزهور على زوار المعرض، محملة ببطاقات وثقت عمق العلاقات السعودية الإماراتية، وأبرز أهداف ” خلوة العزم”.

ووثق الفيلم قوة العلاقات السعودية الإماراتية التاريخية، والتي توجت مؤخرا بـ ” خلوة العزم” المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2016، في مدينة جدة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي – يحفظهما الله-.

وحضر تدشين الفيلم مشرفو جناح الإمارات المشاركون في المعرض، وعدد من القائمين على معرض الرياض الدولي للكتاب.







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