بالصور.. مفتشات عمل الرياض يضبطن 116 مخالفة وينذرن 66 منشأة

المواطن - الرياض

نفّذت مفتشات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض العديد من الحملات التفتيشية خلال شهر جمادى الثاني شملت المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل النسائية والمصانع للتأكد من التزام أصحابها بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق أسفرت عن ضبط 116 مخالفة، وإنذار 66 منشأة، وزيارة 720 منشأة .

وجاءت المخالفات التي ضبطتها المفتشات للفقرات الـ20 والـ21 والـ43 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات ،وعدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة.

وأوضحت مديرة إدارة شؤون المرأة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض مها المزيد أن الجولة التفتيشية تأتي ضمن سلسلة الجولات التي ينفذها فرع الوزارة متمثلة بقطاع التفتيش النسائي على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل.







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