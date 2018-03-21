بالصور.. مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية في محايل

المواطن - أحمد الشهري - قنا
صادرت بلدية مركز قنا، التابع لمحافظة محايل، أمس الثلاثاء، كميات كبيرة من المواد الغذائية والعصائر منتهية الصلاحية، وذلك خلال جولة رقابية في عدد من المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات.
وأوضح رئيس البلدية، إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي، أن الجولات الرقابية شملت 40 محلًّا داخل حدود المركز، حيث تم إغلاق 2 من المحلات المخالفة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات في بعض المنشآت الغذائية، وتم تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى.
وأهاب الحفظي بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية التي تقع في نطاق خدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.