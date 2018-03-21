بالصور.. مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية في محايل

المواطن - أحمد الشهري - قنا

صادرت بلدية مركز قنا، التابع لمحافظة محايل، أمس الثلاثاء، كميات كبيرة من المواد الغذائية والعصائر منتهية الصلاحية، وذلك خلال جولة رقابية في عدد من المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات.

‏وأوضح رئيس البلدية، إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي، أن الجولات الرقابية شملت 40 محلًّا داخل حدود المركز، حيث تم إغلاق 2 من المحلات المخالفة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات في بعض المنشآت الغذائية، وتم تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى.

‏وأهاب الحفظي بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية التي تقع في نطاق خدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.







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