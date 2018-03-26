بالصور.. نائب أمير الرياض يزور المصابين ويتفقد المواقع المتضررة من شظايا الصاروخ الحوثي

المواطن- واس

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأسرة الشهيد المقيم عبدالمطلب بن أحمد- مصري الجنسية- عقب استشهاده بشظايا الصاروخ البالستي الذي أطلق مساء أمس من الميليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة الرياض، سائلًا الله العلي القدير أن يرحمه ويتقبله في عداد الشهداء وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وثمن نائب أمير منطقة الرياض المشاعر النبيلة والتلاحم الوطني واستعداد رجال القوات العسكرية للتصدي لأي خطر يهدد أمن المملكة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها الأمير محمد بن عبدالرحمن عقب زيارته للمصابين من شظايا الصاروخ المنومين في مدينة الملك سعود الطبية، بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي زغلول.







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