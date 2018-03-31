بالصور.. نائب أمير المدينة يدشن مشروعات تنموية في الحناكية بأكثر من ١٩ مليون ريال

المواطن - واس

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الحناكية بلغت قيمتها أكثر من ١٩ مليون ريال، وذلك خلال جولات سموه للمحافظات.

وشملت المشروعات التنموية مشروع مبنى إدارة التربية والتعليم بالحناكية بتكلفة بلغت٧.٠٠٠٠٠٠ ومشروع مبنى بلدية الحسو بتكلفة بلغت ٦.١٦١.٨٦٥ ريالاً، ومشروع أوقاف جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحناكية الذي يتكون من مشروع وقف بر الوالدين الأول ومشروع وقف بر الوالدين الثاني بتكلفة إجمالية بلغت ٦,١٠٠,٠٠٠ ريال.

واستهل سموه جولته لمحافظة الحناكية بزيارة مقر المحافظة تفقد خلالها مرافق المقر والتقى الموظفين واستمع لآرائهم وملاحظتهم وكان في استقبال سموه محافظ الحناكية راشد القحطاني وعدد من مسؤولي المحافظة.

تلا ذلك اجتماع سموه بأعضاء المجلسين البلدي والمحلي بالمحافظة ورؤساء المراكز، حيث ناقش الاجتماع احتياجات المحافظة سواء من الخدمات التعليمية والصحية والبلدية والطرق والمرافق وسبل تعزيزها ، مؤكداً سموه على الجميع ببذل الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والضرورية، واقتراح التوصيات التي من شأنها أن تعزز وتطور الخدمات ألمقدمه للمواطنين.

كما التقى سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة بأهالي الحناكية مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

في السياق ذاته اطلع سموه على عرض يحوي أبرز المشاريع والعقود التي تم الانتهاء منها مؤخراً التي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من ٤٥ مليون ريال وشملت مشاريع صيانة الشوارع والقرى الرئيسة ببلدية محافظة الحناكية والقرى التابعة لها بتكلفة بلغت ٥,٩٩٣,٣٥٠ ريالاً، ومشروع صيانة وتشغيل الإنارة في نطاق بلدية الحناكية بتكلفة ٥,٢٨٣,٠٠٠ ريال ، ومشروع صيانة شبكات الري والمزروعات والحدائق بنطاق بلدية محافظة الحناكية بتكلفة بلغت٣,٩١٣,١٠٠ ريال، ومشروع صيانة الأرصفة والبردورات بنطاق بلدية الحناكية بتكلفة بلغت ٣,٩٧٦,٠٠٠ ريال، ومشاريع مبادرات التحول الوطني ببلدية محافظة الحناكية وقراها ومنها مشروع مبادرة إنشاء وتطوير المباني والمرافق العامة ومشروع مبادرة إنشاء مبنى خدمات بلدية الهميج بتكلفة بلغت١,٦٥٠,٠٠٠ريال، ومشروع مبادرة سفلتة الطرق والشوارع ببلدية محافظة الحناكية وقراها سفلتة مركز الهميج ومركز عرجاء وقرية الشقرة بتكلفة بلغت ٢,٢٣٩,٤٥٠ ريالاً ومشروع مبادرة إنشاء حدائق وملاعب ومتنزهات ومساحات خضراء وممرات بقرى الشقرة والشقران والهميج وصبحا السحمان بتكلفة بلغت٣,٩٩٥,٧٠٠ ريال ومشروع مبادرة أعمال شبكة تصريف السيول ومياه الأمطار ويشمل تنفيذ خطوط تصريف على الطرق الرئيسية بمحافظة الحناكية بتكلفة بلغت ٢,٩٩٧,١٠٠ ريال إضافة إلى مشاريع بلدية مركز الحسو التي اشتملت على مشروع مبنى خدمات طلال بتكلفة بلغت ١,٩٨٥,٢٥٦ريالاً ومشروع إنشاء المسلخ الآلي بتكلفة بلغت١,٧٧١,٠٨٠ ريالاً ومشروع إنشاء السوق الشعبي بتكلفة بلغت ١,٤٤٥,٠٠٠ ريال ومشروع إنشاء السوق التجاري بتكلفة بلغت ٤,٤٩٧,٧٦٠ ريالاً ومشروع حديقة العائلات بتكلفة بلغت ١,٣٤٩,٦٠٠ ريال ومشروع حديقة الشباب بتكلفة بلغت ١,١١٤,٠٠٠ ريالاً ومشروع سفلتة وارصفه وإنارة بتكلفة ٥,٦٠٠,٠٠٠ ريال.







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