بالصور.. نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد غازي المالكي

المواطن - علي شيبان - جازان

أدى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، وجموع المصلين، بعد صلاة مغرب أمس الأربعاء، بجامع الراجحي في محافظة الداير بني مالك، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول غازي بن محمد جابر المالكي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعقب الصلاة تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وأشقاء وذوي الشهيد “غازي المالكي”، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد المالكي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ الداير سفر بن سعد الشهراني وعدد من مشايخ الداير والمسؤولين.







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