بالصور.. نجم القادسية يُجري عملية جراحية

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي القادسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي إلتون خوزيه، لعملية جراحية ناجحة.

وأوضح حساب نادي القادسية الرسمي على “تويتر”، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلتون خوزيه، أجرى عملية الفتاق في مستشفى ميدي سنتر بمدينة ستارنبرج في ألمانيا، وتمنى النادي شفاء اللاعب البرازيلي وعودته سريعًا.

وكان نادي القادسية، قد أعلن قبل بضعة أيام عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي إلتون خوزيه، عن المباريات حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري؛ بسبب إصابته بالفتاق خلال مباراة الفيصلي في كأس الملك.

وتعرض إلتون خوزيه للإصابة خلال مباراة القادسية والفيصلي، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بهزيمة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليودع منافسات المسابقة المحلية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة.







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