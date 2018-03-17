بالصور.. نفوق حصان نادر ثمنه 7 ملايين إسترليني بمصر

المواطن - القاهرة

نفق الحصان “تجويد” أو “طاووس محطة الزهراء” أو “البطل أبو الأبطال” كما يطلق عليه في مصر، أمس بإسطبل الزهراء التابع لوزارة الزراعة.

وأشارت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمون بتربية الخيول الأصيلة، أن نفوق الحصار العربي النادر، بسبب التأخر في علاجه من مرض عابر أصابه الأيام الأخيرة، على حد قولها.

“تجويد” هو الاسم الحقيقي للحصان الذي ينتمي إلى سلالة نادرة ونقية والده جاد الله بن أديب بن شعراوي بن مرافق بن النظير، وأمه “تي”، مولود في عام 2004، وقدر ثمنه بـ7 ملايين جنيه إسترليني، ويعتبر في عمر الشباب الآن، وأصيب منذ فترة “بخراج” داخل فمه ولم يتم علاجه بصورة صحيحة؛ ما تسبب في تضاعف أزمته الصحية حتى نفق.







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