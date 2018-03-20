بالصور.. نواف التمياط يستقبل سفير روسيا لهذا السبب

المواطن - الرياض

زار إيجور بوسيجين، السفير الروسي لدى المملكة، أمس، مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر” صورًا من زيارة السفير الروسي لمقر اتحاد الكرة، حيث كان في استقباله نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وناقش السفير الروسي مع نواف التمياط سبل التعاون بين فريق عمل الإعداد لكأس العالم والسفارة الروسية خلال مونديال 2018.

واطلع الطرفان على البرامج المصاحبة للبطولة.

وتواجد في الزيارة لؤي السبيعي الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة رسمية له في مونديال 2018 أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة يوم 14 يونيو المقبل في مباراة ستقام على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.







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