بالصور.. هكذا عبَّر طلاب مدارس الرقي عن حبهم للوطن في ختام زيارتهم لعسير‎‏

المواطن - عسير

اختتم طلاب مدرسة الرقي الأهلية للمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض زيارتهم، اليوم، لمنطقة عسير، والتي استمرت لمدة ٣ أيام ضمن برنامج “عش السعودية” الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويشمل البرنامج طلاب المدارس والجامعات والجمعيات الخيرية، ويهدف إلى تقوية وارتباط الأجيال بوطنهم والمحافظة على مكتسباته التاريخية والثقافية وتعزيز المواطنة وغرس حب الوطن في قلوب أبنائه، وقد حظيت الرحلة بتنظيم من وكالة المنظم الماسي السياحية، حيث مثَّلها في الجولة الأستاذ عمر الدوسري، وعدد ٤ مشرفين من المدرسة يتقدمهم وكيل المدرسة الأستاذ أدهم سعيد بمشاركة ٢١ طالباً، ورافقهم طيلة أيام الرحلة المرشد السياحي المعتمد الأستاذ سعيد عبدالله آل هطلاء.

وقد تم إعداد برنامج منوَّع للرحلة من قِبَل وكالة السفر، اشتمل على زيارات لبعض المواقع السياحية بالمنطقة، حيث تم خلال اليوم الأول زيارة المراسم بقرية المفتاحة وسوق الثلاثاء ومتحف الحضارات وشارع الفن.

وفي اليوم الثاني تم التوجه صباحاً إلى منتزه السودة وزيارة السوق الشعبي والمطلات بالمنتزه وصولاً لمطل عقبة الصماء، وفِي فترة المساء تم الذهاب إلى منتزه الحبلة مروراً بمنتزه دلغان والفرعاء ومنتزه الأمير سلطان بالمسقي والجرة مرتفعات تمنيه، وتم التقاط الصور بمنتزه الحبلة.

واختُتمت الرحلة، اليوم صباحاً، بزيارة لمدينة خميس مشيط اشتملت على زيارة قرية ابن حمسان التراثية، والاطلاع على جميع محتوياتها ومعارضها المختلفة ثم التوجه إلى زيارة سد تندحة، وتوجه الجميع إلى المطار للمغادرة والعودة إلى مدينة الرياض، وقد عبَّر الجميع عن سعادتهم بهذه الزيارة واطلاعهم على منتزهات وتراث المنطقة والتطور الحاصل في مختلف المجالات.

ورفع الطلاب في ختام الرحلة صورَ الولاء والانتماء وحب الوطن الغالي، حيث كُتب على إحدى هذه اللافتات وطني في قلبي، ولافتة أخرى حملت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.







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