بالصور.. هلال المدينة يقيم الورشة النسائية الأولى للعمل التطوعي

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

برعاية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي صباح هذا اليوم ورشة العمل النسائية الأولى للعمل التطوعي بالمدينة المنورة بمشاركة مشرفات التطوع النسائي بالمركز العام وفروع المملكة وممثلات مكتب العمل التطوعي بمنطقة المدينة المنورة وعدد من المتطوعات والإعلاميات.

وناقشت الورشة البرنامج التطوعي الإلكتروني وآلية تفعيله وآلية تطوير المتطوعات من خلال إلحاقهن بالبرامج التدريبية والتطويرية المناسبة كما استعرضت الورشة التجارب التطوعية والاحتياجات الخاصة بالمتطوعات. كما وناقشت الورشة آلية قبول المتطوعات لبرنامج الحج والعمرة من خارج المدينتين المقدستين.

واستعرضت الورشة النسائية التطوعية الأولى على مستوى المملكة تجربة التطوع النسائي بالمدينة المنورة من خلال الفرق التطوعية النسائية بالمسجد النبوي الشريف خلال موسمي العمرة والحج وآلية العمل المتبع من خلال تلك الفرق التطوعية.

وتبنت الورشة أن تكون رسالتها تنص على توجيه طاقات المتطوعات في العمل التطوعي للإسهام في خدمة المجتمع من خلال العمل التطوعي الإسعافي وتوضيح الآليات الجديدة للعمل التطوعي .







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