بالصور.. هيئة الرياضة تكشف آخر استعدادات بطولة المملكة للبلوت

المواطن - مروة نبيل

كشفت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التجهيزات النهائية لبطولة المملكة للبلوت التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار حساب هيئة الرياضة إلى أنه تم تجهيز منصات اللعب الخاصة ببطولة المملكة للبلوت، والتي تم إعدادها خصيصًا لهذه المسابقة المرتقبة المُقرر انطلاقها، يوم الأربعاء المقبل الموافق الرابع من شهر إبريل.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد وافق على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من 4- 8 إبريل القادم بمركز أبسك للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.

وتصل جوائز بطولة البلوت التي ستنطلق شهر إبريل المقبل إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قرارًا يقضي بتعيين اللاعب السابق شويش الثنيان مديرًا للبطولة.







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