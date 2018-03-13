بالصور.. هيئة الرياضة تكشف فعاليات مباراة #الاهلي_الغرافه⁩

المواطن - محمد سمعه

حرصت الهيئة العامة للرياضة على توفير الفعاليات المناسبة لجماهير النادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة نادي الغرافة القطري، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على “تويتر” صورًا للفعاليات والتي أعدتها الهيئة لجماهير الراقي قبل مباراة الأهلي والغرافة.

وكانت المباراة بين الفريقين في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويسعى النادي الأهلي، بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل الوصول إلى النقطة العاشرة وصدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.







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