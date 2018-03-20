بالصور والفيديو.. أبرز المحاور في لقاء الكبار بالبيت الأبيض

المواطن- الرياض

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، مبديًا إعجابه بالإصلاحات الطموحة التي يتخذها ولي العهد في البلاد خلال الفترة الماضية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

تنظيم الشرق الأوسط:

وأكد ترامب خلال الجلسة التي جمعته بولي العهد في البيت الأبيض، والتي حضرها نائبه بينس، إعجابه وتأييده لولي العهد الذي وصفه بالشاب الطموح، مشيرًا إلى أن محمد بن سلمان مصمم على إصلاح بلاده وإعادة تنظيم الشرق الأوسط.

وأثنى ترامب على الجهود الواسعة التي يتخذها ولي العهد في إطار تطوير البلاد وتوجيهها نحو الحداثة بشكل رئيسي، لاسيما في الوقت الذي تنتهج فيه البلاد رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد.

التعاون السعودي الأميركي في ملف الإرهاب:

وبالنسبة إلى ملف الإرهاب، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه اتفق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب.

وقال ترامب: نعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب.

وأشاد ترامب بالعلاقات السعودية الأميركية التي وصفها بأنها أفضل من أي وقت مضى.

استثمارات مشتركة:

أما ولي العهد فأكد أن المملكة وأميركا تعملان على خطة لاستثمارات مشتركة تصل إلى 200 مليار دولار، وأنه تم تنفيذ نصف الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الولايات المتحدة.

وقال ولي العهد: حريصون على تعزيز العلاقات مع أميركا، مؤكدًا أن “دعائم صداقتنا قوية”.

صفقات عسكرية:

وعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الجلسة المنعقدة حاليًّا على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفاصيل الاتفاق المبدئي لصفقة عسكرية ضخمة خلال الفترة المقبلة بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية.

وتناولت وسائل الإعلام الأميركية صورة للرئيس الأميركي وهو يشرح لولي العهد تفاصيل الصفقة العسكرية الضخمة، حيث عرض ترامب لوحة توضح مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والتي بصدد الاتفاق عليها بين الجانبين.

وأظهرت اللوحة التي استعرضها الرئيس الأميركي مجموعة من الطائرات والسفن البحرية ووسائل الدفاع الجوي المتطورة، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة والدبابات، وكُتب على اللوحة التي أمسك بها ترامب قيمة 12.5 مليار دولار لتلك الصفقات العسكرية.

وزاد التعاون العسكري بين المملكة والولايات المتحدة بمقدار 55% تقريبًا، لاسيما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة خلال مايو الماضي، والتي شهدت التوقيع على صفقات بقيمة 110 مليار دولار.

غداء عمل:

كما أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب غداء عمل ‏لولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان في ‎البيت الأبيض.

إيران تنتظر الغضب:

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد محمد بن سلمان في البيت الأبيض، توعد الرئيس الأميركي إيران بشكل قوي وجدي، مؤكدًا أنه سيتخذ قرارًا هامًّا بشأن الاتفاق النووي مع طهران خلال شهر من الآن.

وأكد ترامب أنه خلال شهر سترون ما سأقوم به تجاه إيران، متعهدًا بالعمل مع المملكة للقضاء على الإرهاب.

وأضاف ترامب: إيران لا تتعامل بطريقة جيدة مع دول المنطقة.







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