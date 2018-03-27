بالصور والفيديو.. بعثة الأخضر تغادر إلى ملعب مباراة #السعوديه_بلجيكا

المواطن - الرياض

غادرت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم فندق الإقامة إلى ملعب الملك بودوان، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب البلجيكي وديًّا اليوم.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر” صورًا لبعثة الأخضر وهي تغادر فندق الإقامة، وذلك لمواجهة المنتخب البلجيكي.

يذكر أن مباراة السعودية وبلجيكا تأتي في ظل استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ويرغب المنتخب السعودي في أن يحقق نتيجة إيجابية بالفوز على المنتخب البلجيكي وتكرار إنجاز كأس العالم عام 1994، حيث وقتها فاز الأخضر بهدف دون رد سجله اللاعب سعيد العويران.

يذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له في بطولة كأس العالم ضد منتخب روسيا يوم 14 يونيو المقبل في المباراة الافتتاحية.







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