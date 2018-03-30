بالصور والفيديو.. #حفرالباطن_الآن تستقبل الغبار على طريقتها الخاصة

المواطن - حفر الباطن

هبت عاصفة ترابية شديدة، اليوم الجمعة، على محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، ما أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتعطل حركة المرور.

وعبر وسم #حفرالباطن_الآن، بث مواطنون صورا وفيديوهات توثق سوء الأحوال الجوية وسوء العاصفة الترابية بشوارع وطرقات المحافظة.

ودعا مغردون عبر الوسم إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر طوال فترة الموجة الترابية.

فيما استقبلها آخرون بروح ومقاطع ساخرة، حيث نشر حساب المحترف العالمي مقطع فيديو وكتب يقول “يا شباب كل واحد يطلع المكنسة برا وشفط من الغبار لين ربكم يفرجها”.

ياشباب كل واحد يطلع المكنسه برا وشفط من الغبار لين ربكم يفرجه .

الهمه الهمه #حفرالباطن_الان #غبار_حفرالباطن pic.twitter.com/j5kU7dxZLc — المحترف العالمي💛 (@z_m_al3reefy) March 30, 2018

على الجانب الآخر دعا مواطنون ومغردون إلى ضرورة وقف عمال النظافة عن العمل في مثل هذا الطقس.

ونشر المغردون مقاطع فيديو توثق قيام عمال النظافة بعملهم وسط الغبار، وقال حساب 24 “والله حرام عليهم هاالشركات وظلم للعمالة ، هالتصوير في حفر الباطن عن طريق الدكتور سلطان الرويلي”.

#حفرالباطن_الان والله حرام عليهم هاالشركات وظلم للعماله ، هالتصوير في حفرالباطن عن طريق الدكتور سلطان الرويلي @MLSD_SA pic.twitter.com/gj6lO79d4r — 24 🇸🇦 (@dr_6ff) March 30, 2018

وكان نادي الاتحاد قد أعلن إلغاء رحلة الفريق إلى مدينة حفر الباطن والتي كان من المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت المملكة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وستقوم إدارة نادي الاتحاد بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك لبحث تأجيل مواجهة العميد مع الباطن في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي من المقرر إقامتها غدًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد نبهت إلى إِدامَة الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على محافظة حفر الباطن إلى مساء اليوم الجمعة.







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