بالصور والفيديو.. نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشهيد عبدالمطلب أحمد

المواطن - الرياض

أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عقب صلاة المغرب بجامع الملك خالد بأم الحمام، صلاة الميت على الشهيد عبدالمطلب أحمد حسين علي- مصري الجنسية- الذي استشهد متأثرًا بشظايا الصاروخ البالستي الذي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة الرياض مساء يوم الأحد الماضي.

ونقل لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد في منزلة الشهداء وأن يسكنه فسيح جناته.

فيديو | هذا ما قاله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم بعد صلاة الميت على الشهيد المصري عبدالمطلب أحمد حسين علي . @emara_riyadh #صحيفة_المواطن pic.twitter.com/ctZZUuTD36 — صحيفة المواطن (@almowatennet) March 28, 2018







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