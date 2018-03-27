بالصور والفيديو.. هذا ما تعرض له رونالدو خلال مباراة هولندا والبرتغال

المواطن - محمد سمعه

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد ومنتخب البرتغال، لموقف طريف خلال مباراة بلاده أمام هولندا الودية، والتي أقيمت أمس الاثنين في مدينة جنيف السويسرية.

وكانت مباراة البرتغال وهولندا انتهت بفوز الأخيرة بثلاثية دون رد.

ونُشر على موقع تويتر صور لاثنين من المشجعين حاولا التقاط الصور التذكارية مع كريستيانو رونالدو مع حلول الدقيقة الـ61 من عمر المباراة.

وعلى الفور قامت قوات تأمين الملعب بملاحقة المشجعين؛ وذلك لإخراجهم من أرض الملعب من أجل استكمال المباراة.

يذكر أن منتخب البرتغال يلعب في المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم مع منتخبات “إسبانيا، إيران، المغرب”.

وكان رونالدو قاد منتخب البرتغال للفوز على مصر في آخر 5 دقائق من عمر المباراة الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :