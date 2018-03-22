بالصور.. ورد الطائف يبدأ جولاته التعريفية بالمنطقة التاريخية

المواطن - الطائف

أطلقت اللجنة الإعلامية لمهرجان ورد الطائف 14 أولى حملاتها التعريفية والترويجية للمهرجان الذي تنظمه هذا العام غرفة الطائف بمنتزه الردف من الفترة 19 – 28 رجب الحالي .

وبدأت أولى تلك الحملات من المنطقة التاريخية المركزية بوسط البلد وبحضور رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي وعدد من أعضاء غرفة الطائف والمسؤولين بالمحافظة, إلى جانب رئيس مركز وعمد المنطقة المركزية, واشتملت الحملة على عدد من الفعاليات وتوزيع سلال الورد الطائفي على الحضور.

هذا وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان ورد الطائف محمد سعيد الزهراني أن الهدف من الحملات الإعلامية هو إقامة مهرجانات مصغرة بمناطق مختلفة من الطائف للتعريف بمنتج الورد الطائفي وموعد ومكان المهرجان المقبل وتوزيع سلال من الورد الطائفي على أهل وزوار الطائف في الأماكن التي يتواجدون بها مشيرا إلى أن البداية كانت بالمنطقة التاريخية, ولمدة يومين نظرا لقيمة المنطقة التاريخية المركزية وما تمثله من هوية تاريخية للطائف, مؤكدا أن الحملات الإعلامية مستمرة, وضمن خطة مجدولة ستشمل عددا من المولات والفنادق والمطار وكذلك زيارة المستشفيات ومراكز الرعاية .







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