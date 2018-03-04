بالصور.. وزيرا التعليم والاتصالات يكرمان لولوة الدهيم

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض:

احتفلت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، بتكريم المدربة الوزارية المحترفة دوليًا، لولوة بنت علي الدهيم في الدورة الأولى من مبادرة “السعودية تبرمج”، والتي أقيمت بالشراكة مع وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت، بالتزامن مع ساعة البرمجة العالمية من قِبَل منظمة Code.org؛ بهدف تعزيز ثقافة البرمجة وبناء المهارات اللازمة لطلاب وطالبات المملكة، فيما حددت مؤسسة مسك، شهر يونيو 2018 لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.

وجاء التكريم بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والرئيس التنفيذي لمسك للابتكار الأستاذة ديمة اليحيى.

وقام وزير التعليم بتكريم، لولوة الدهيم التي حققت المركز الأول، إذ بلغ إجمالي من قامت بتدريبهم من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات أكثر من 1777 متدربًا على برنامج (ساعة برمجة).

وهذا الإنجاز التي تَقَدّمت بسببه المملكة العربية السعودية في تصنيفها إلى المركز الرابع عالمياً؛ وذلك بمشاركة 307 آلاف طالب وطالبة و4 آلاف مدرب ومدربة من 113 مدينة وقرية في المملكة العربية السعودية، في تحقيق 40 ألف ساعة برمجة بنسبة مشاركة للفتيات تفوق 76%.

وأشاد الحضور بالإنجازات والجوائز التي حققتها لولوة الدهيم، إذ سبق لها أنَّ فازت بجائزة التميز بوزارة التعليم في المملكة، وجائزة حمدان آل مكتوم مرتين الأولى للأداء المتميز والثانية للمعلم الخليجي فائق التميز كأول سعودية تحصل على هذه الجائزة ولا يحق للفائز الحصول عليها إلا بعد حصوله على الجائزة الأولى، كما فازت بجائزة الأكاديمية العربية، إلى جانب تحكيمها لعدد من الجوائز.







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