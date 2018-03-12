بالصور.. وزير الحرس الوطني يكرم المتبرعين بالخلايا الجذعية

المواطن - الرياض

رعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني اليوم ، حفل تكريم المتبرعين بالخلايا الجذعية بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطيبة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبد الرحمن العنقري ومدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج والمدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور أحمد بن سليمان العسكر.

وأكد مدير السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية الدكتور محسن الزهراني في كلمة له أن عدد المسجلين في السجل وصل إلى ما يقرب ٦٠ ألف مسجل موضحًا أنه تم إطلاق حملات كبيرة في جميع أنحاء المملكة للتعريف بأهمية التسجيل بهذا المشروع الذي انضم إلى منظمة :Bone Marrow Donors Worldwide وهي منظمة عالمية مبنية على الجهود المشتركة وتضم 72 سجلاً للمتبرعين بالخلايا الجذعية من ٥٢ دولة حول العالم و ٤٧ بنكًا لدم الحبل السري من ٣٢ دولة.

وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى وضع سجل يساعد في إيجاد متبرعين مطابقين للمرضى المحتاجين إلى زراعة الخلايا الجذعية من غير الأقرباء كوسيلة في العلاج من بعض الأمراض المستعصية.

بدوره أوضح الدكتور أحمد العسكر أن هذا المشروع يحتوي على بنك للخلايا الجذعية بأحدث التقنيات المتقدمة وبجهود فريق بحثي من علماء أبحاث وتقنين سعوديين في مجال الخلايا الجذعية ومختلف التخصصات السريرية بالإضافة إلى ربط هذا السجل بالسجلات العالمية المتخصصة في الخلايا الجذعية وإنشاء قاعده بيانات.

عقب ذلك ألقى الدكتور بندر القناوي كلمة رحب فيها بسموه في هذه الاحتفالية الإنسانية لتكريم المتبرعين بالخلايا الجذعية وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة على مساهمتهم الإنسانية في إنقاذ حياة المرضى منوهًا بأهمية تأسيس السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية من غير الأقارب تحت إشراف مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية تحقيقًا لطموحات حكومتنا الرشيدة في الارتقاء بالرعاية الصحية المميزة والمتخصصة وإنفاذًا لتوجيهات قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله ورعاهم -.

وألقى صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني كلمة رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله ورعاهما- لما يقدمان من دعم للمجال الطبي و الصحي بالمملكة ولما تجده الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من دعم واهتمام لتكون أنموذجًا عالمياً يحتذى به وعبر عن سروره وفرحه بما شاهده منوهًا بأن المجتمع السعودي بحاجة إلى وعي حول أهمية التبرع بالخلايا الجذعية .

وشكر سموه القائمين على المشروع الخيري كما قدم شكره للمتبرعين سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، مؤكداً أن التبرع بكل أشكاله وأنواعه قيمة أصيلة يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، والدولة أعزها الله ومن خلال المنظومة الطبية في مختلف القطاعات الصحية نسعى لتعزيز هذه القيمة وتكريم المتبرعين والاحتفاء بهم وأن مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطيبة من خلال منهجه ورسالته التي يقوم عليها بدور بحثي وعلمي مهم ويعتبر حاضنًا و مطورًا للكثير من الابتكارات والتقنيات التي تصب في مصلحة الإنسان والإنسانية وتحقيق السعادة والحياة الكريمة للشعب السعودي الوفي بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها الهادفة والشاملة.

عقب ذلك كرم صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف المتبرعين بالخلايا الجذعية والذين حصلوا على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة وهم: الدكتورة فاطمة باقر وغدير الخيبري ورزق الرشيدي وناصر الحربي وعبد الرحمن أبا عود ويسري العمري وندى الحسن وإبراهيم الفواز ومحمد الزهراني، ثم قام سموه بجولة بالمركز اطلع من خلالها على المختبرات وما تحتويه من إمكانيات وأجهزة حديثة ومتطورة.

حضر الحفل الدكتور حمد بن عبدالله المانع وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين والباحثين.







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