بالصور.. وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الفلبين

المواطن - واس

استقبل فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين في القصر الرئاسي، بمانيلا اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل سمو وزير الداخلية خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية الفلبين حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية .

وعقب الاستقبال أقام فخامة رئيس جمهورية الفلبين مأدبة غداء تكريماً لسمو وزير الداخلية.







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