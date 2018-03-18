بالصور.. وصول نجوم الأخضر إلى إسبانيا

المواطن - الرياض

وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة ماريبا الإسبانية؛ وذلك تحضيرًا لإقامة المعسكر الإعدادي لشهر مارس من أجل الاستعداد لمونديال 2018 بروسيا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر” صورًا من وصول لاعبي الأخضر إلى إسبانيا، حيث كان في استقبال الأخضر كل من زياد العطية القنصل العام للمملكة ومحمد الشويل مدير المراسم بسفارة المملكة وعدد من منسوبي القنصلية.

وكان نجوم المنتخب السعودي خضعوا لفحص طبي شامل قبل السفر إلى إسبانيا ظهر الأمس؛ للتأكد من سلامتهم.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المنتخب الأوكراني وديًّا يوم 23 مارس الجاري، ثم يواجه الأخضر بعد ذلك المنتخب البلجيكي وديًّا يوم 27 مارس.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى في مونديال 2018، والتي تضم كلًّا من “روسيا صاحبة الأرض والضيافة، منتخب مصر، منتخب الأوروغواي”.







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