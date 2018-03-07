بالصور.. وكيل محافظة محايل يدشن برنامج يدعون إلى الخير

المواطن - أحمد الشهري - محايل

افتتح وكيل محافظة محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، وبحضور رئيس فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير، جابر بن عبدالله الشهري، ونائب رئيس الغرفة التجارية بأبها، المهندس إبراهيم الفلقي، اليوم، برنامج يدعون إلى الخير، وذلك بمركز الواحة مول.

وأوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحايل عيسى، في كلمة له، أن الهيئة تسهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن، وحماية مصالح الناس، وحماية الضروريات الخمس، التي أجمعت الشرائع السماوية والعقلاء في كل زمان على وجوب حفظها، وحمايتها من كل اعتداء واقع أو متوقع عليها، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

بدوره أكد وكيل المحافظة في كلمة له على أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من كيان هذه الدولة، التي قامت على تحكيم الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة.

وأفاد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميزة تميز بلاد الحرمين الشريفين عن غيرها من بلاد المسلمين، ولا زال هذا الجهاز المبارك يقوم بدورِه المساند للأجهزة الحكومية الأخرى، لاسيما الجهاز الأمني، فهو نعم المعين والمساعد له. وشكر في ختام كلمته القائمين على هذا البرنامج الذي تنظمه هيئة محايل.

الجدير بالذكر أن البرنامج يستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، ويقوم أعضاء الهيئة بالشرح عن محتويات المعرض وتوزيع المنشورات على المواطنين والمقيمين.







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