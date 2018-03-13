بالصور.. 143 مخالفة عدم الالتزام بمواصفات بطاقة اقتصاد الوقود خلال شهر

المواطن - واس:

نفّذت وزارة التجارة والاستثمار جولات رقابية خلال شهر جمادى الآخرة في مختلف مناطق المملكة للتحقق من الالتزام بالمواصفات القياسية لبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات.

وأسفرت نتائج الجولات الرقابية عن زيارة 2842 منشأة ومعرض للسيارات، وتحرير 143 مخالفة، تنوعت ما بين اختلاف تصميم شكل البطاقة حسب المنصوص عليه بالمواصفة أو وجود معلومات خاطئة على البطاقة، إضافة إلى وجودها تالفة أو ممزقة إلى جانب عدم وجود البطاقة على السيارة أو وجودها بالمكان الخاطئ.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.







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