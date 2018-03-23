بالصور.. 25 معلم تربية فنية يبدعون في الرسم على اللوحات الجدارية بتعليم شرق الدمام

المواطن - الدمام

أقامت شعبة التربية الفنية بمكتب التعليم بشرق الدمام ورشة عمل الرسم على اللوحات الجدارية والتي استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني وذلك بمدرسة المقداد بن عمرو بالدمام وذلك بمشاركة 25 معلما من معلمي القطاع بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وأكد مشرف التربية الفنية بالمكتب هاني الغامدي، أنه شارك في ورشة العمل 25 معلم تربية فنية وكذلك عدد كبير من الطلاب على مدى يومين وتهدف إلى الممارسة العلمية لدروس التربية الفنية في مجال التصوير التشكيلي وكسر الرهبة من الرسم على المساحات الجدارية الكبيرة وكذلك تبادل الخبرات وتعزيز الرسم للمدارس الفنية المتعددة بالإضافة إلى ممارسة النقد والتذوق الفني أثناء تنفيذ الأعمال من خلال القراءة الفنية للأعمال المنجزة ، وأضاف الغامدي ركزنا على استخدام النشاط الفني الذي يبرز مواهب وإبداعات الطلاب، ومن هنا جاءت فكرة الورشة التي ستدرب المعلمين وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على كيفية رسم اللوحات على الجداريات من حيث مكانها في المدرسة.

ووجه الغامدي شكره وتقديره لمدير المكتب الذي حضر وأشرف على بعض الأعمال الفنية وكذلك قائد المدرسة محمد المحفوظ ومعلم مادة التربية الفنية بالمدرسة إسماعيل هجلس .







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