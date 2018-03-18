بالصور.. 43 مكتبًا لتأجير السيارات ملتزم بالتوطين إلا 4

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

انطلقت، اليوم الأحد، حملة تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، حيث نفذ مفتشو مكتب عمل بالمدينة المنورة يرافقهم الضبط الميداني ومندوبي فرع وزارة النقل ولجنة السعودة والأمانة وفرع وزارة التجارة، حملة تفتيشية على مكاتب تأجير السيارات.

وتم خلال الجولة زيارة أكثر من 43 مكتبًا وجميعهم ملتزمون بقرار التوطين إلا 4 مكاتب تم ضبط المخالفات ضدهم حسب القرار.

وصرح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، بأن الجولات التفتيشية مستمرة للتأكد من مدى تطبيق قرار التوطين، موضحًا أن هناك فرقًا ميدانية على مدار ساعات العمل اليومية.

وشدد الصاعدي على أن المكاتب التي لم تُلتزم بقرار التوطين سيُطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها بالقرار، وبهذه الزيارات المتتالية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الزملاء مفتشي العمل وللجهات المشاركة ذات العلاقة وكذلك للمكاتب التي قامت بالتوطين قبل بداية القرار سعيًا منهم على إيجاد بيئة وظيفية مساعدة لشبابنا الذي يعملون بكل روح وتفانٍ وكسب الخيرة، وهذا ما شاهدناه اليوم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :