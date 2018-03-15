بالصور.. 6 حوادث متفرقة شهدتها الباحة في 24 ساعة

المواطن - حسن الغامدي - الباحة

شهدت الباحة، أمس الأربعاء، 6 حوادث مرورية متفرقة ما بين تصادم وانقلاب ودهس بالمنطقة والمحافظات التابعة، ونتج عنها 9 إصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: إن بلاغًا ورد عند الساعة 10:07 يفيد بوقوع حادث دهس بالباحة في شارع الحاوية، مخلفًا حالة إصابة متوسطه تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع.

وبعد ذلك تم نقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد.

والحادث الثاني وقع في المخواة- عقبة الملك فهد نفق رقم 1، حيث ورد البلاغ الساعة 10:48، وعند الوصول للموقع تبين وجود إصابتين إحداها إصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى الملك فهد، والإصابة الثانية بسيطة تم التعامل معها أيضًا ونقلها لمستشفى المخواة.

وأضاف: “ورد كذلك بلاغ مفاده وجود حادث تصادم بالعقيق باتجاه الباحة طلوع الصنة ووقوع إصابتين واحدة منهما متوسطة إلى خطيرة، وتم التعامل مع الإصابة إسعافيًّا بالموقع. وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى العقيق، فيما كانت الإصابة الثانية بسيطة وتم نقلها لمستشفى الملك فهد”.

كما وقع حادث دهس بالمندق- مفرق بحرة، نتج عنه إصابة خطيرة، ونُقلت الإصابة إسعافيًّا إلى مستشفى المندق العام.

والحادث الخامس كان عبارة عن انقلاب مركبة في المخواة بعد الحجز باتجاه بطاط، ونتج عن الحادث إصابتان متوسطتان تم التعامل معهما إسعافيًّا بالموقع، وبعد ذلك تم نقلهما إلى مستشفى المخواة.

وأفاد الزهراني بوقوع حادث تصادم في بداية طلوع الغبر طريق بلجرشي الباحة، وتم التوجيه للموقع.







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