بالصور.. 6 مخالفات على الأقل في بقالات ومطاعم بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

نفَّذت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة عدداً من الجولات التفتيشية على محلات التموينات والبقالات والمطاعم، ضمن حملة رقابية مكثفة استهدفت هذه الأنشطة للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وقال رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي: إن البلدية تُكثّف نشاطها الرقابي في كافة الأحياء السكنية والأسواق بواسطة فرقها الرقابية المخصصة لذلك، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وإشعار العديد من محلات التموينات بالمراجعة، لوجود عدد من المخالفات التي تستوجب الإنذار وذلك لحين تصحيح الوضع المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

ومن أبرز التجاوزات وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية والتخزين في أماكن غير مخصصة، وتدني مستوى النظافة الشخصية والعامة، وفتح محلات بدون ترخيص وعدم استكمال إجراءات الدفاع المدني وأخطاء تشغيلية بالمحلات، كما تم ضبط إستكرات تمور خاصة بالمصانع داخل إحدى المحلات، وتم إغلاق المحل وإحالته لإدارة الغش التجاري بوزارة التجارة.

وأكد رئيس البلدية بذل المزيد من الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لتعقب المخالفين وتطبيق النظام بحقهم وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لما يتم عرضه من مواد غذائية.







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