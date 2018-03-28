بالفيديو.. أبل تكشف عن أرخص جهاز آي باد في التاريخ

المواطن - متابعة

كشفت شركة أبل الأميركية عن إصدار جديد من الجهاز اللوحي آي باد بحجم 9.7 إنش، بتحسينات داخلية فقط عن النسخ السابقة من نفس الحجم.

وتستهدف أبل من خلال الجهاز اللوحي الجديد لها قطاع التعليم بشكل رئيسي، حيث حصل الجهاز على مجموعة من التحديثات للتطبيقات التي تمكن من تسهيل العملية التعليمية عبر السماح للمعلمين بالوصول إلى واجبات الطلاب بسهولة.

ويدعم الجهاز الجديد تقنية القلم “ستيلوس”، ويمتاز بكاميرا بدقة 8 ميغابكسل، بالإضافة إلى قارئ البصمة، وإمكانية الاستمتاع بتعدد المستخدمين، وبطارية تدوم لقرابة 10 ساعات من الاستخدام المتواصل.

وأعلنت أبل أن الجهاز سيكون متاحاً بسعر خاص للجهات التعليمية بـ299 دولاراً، بينما سيكون متاحاً بسعر أعلى للمستخدمين العاديين بـ329 دولاراً ويمكن شراؤه انطلاقاً من اليوم.







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