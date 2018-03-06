بالفيديو.. أب يلقن ابنه درسًا في آداب السلوك

المواطن - متابعة

عاقب رجل أميركي من ولاية تكساس طفله بطريقة قاسية، بعدما اكتشف أنه كان يتنمر على زملائه ويضايقهم في الحافلة المدرسية.

ووثق تسجيل مصور التقطه الأب بريان ثورنهيل من داخل سيارته، الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، وهو يركض مسافة طويلة إلى مدرسته تحت الأمطار الغزيرة.

وقد بدأ بريان الفيديو قائلًا: “مرحبًا بكم، لقد وقع ابني في ورطة مؤخرًا بعدما تم طرده من الحافلة المدرسية لمدة ثلاثة أيام؛ لسوء سلوكه مع زملائه، وأنا لا أقبل هذا السلوك أبدًا. لذلك فرضت عليه أن يركض من المنزل إلى المدرسة يوميًّا لمدة أسبوع كامل”.

وقد عبّر بريان عن إيمانه الراسخ بأن ابنه سوف يتعلم درسًا مهمًّا من هذه العقوبة، وأنه سيحرص على التواصل مع معلميه لمراقبة سلوكه في المدرسة.

وبالفعل فقد أبدى المعلمون رضاهم عن سلوك الطفل تجاه زملائه داخل المدرسة، وقالوا: إنه تعلم درسًا مهمًّا بعدما تعرض لهذه العقوبة، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.







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