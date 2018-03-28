بالفيديو.. أحمدي نجاد : فساد إيران ممتد حتى خامنئي نفسه

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صرح أحمدي نجاد رئيس إيران السابق، بأن الفساد في إيران يبدأ من بيت المرشد علي خامنئي نفسه، منوهًا إلى امتلاك المرشد لمؤسسات مالية ميزانيتها بالمليارات.

وأكد نجاد في تصريحات سابقة أن هذه المؤسسات ذات الميزانية الضخمة مجهولة المصدر تؤثر سلبًا على الاقتصاد الإيراني برمته.

من جانبه هدد البرلماني أمير خجسته عضو البرلمان الإيراني بكشف أسماء عدد كبير من الفاسدين.

فيديو | ماذا قال رئيس #إيران السابق أحمدي نجاد عن الفساد المتفشي في بلاده؟ #الإخبارية pic.twitter.com/lLwHwO8985 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2018







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