بالفيديو.. أرقام مهمة في خطة الطاقة الشمسية 2030

المواطن - الرياض

تمثل خطة الطاقة الشمسية 2030 التي وقعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس مع السيد ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت أحد المشروعات الواعدة من خلال ما تتيحه من فرص استثمارية في المملكة.

أرقام مهمة

تفاصيل الخطة تكشف عن قدراتها الإنتاجية التي ستصل إلى 200 غيغاوات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أميركي كما ستوفر 100 ألف فرصة عمل، إضافة إلى زيادة الناتج المحلي للسعودية بما يقدّر بـ 12 مليار دولار.

وبالمقارنة مع الإنتاج العالمي الحالي فإن الطاقة الإنتاجية المركبة في العالم من الطاقة الشمسية يصل إلى 400 غيغاوات وهو ما يعكس حجم هذا المشروع الضخم.

وتعد مذكرة التفاهم هذه مكملةً لما تم التوقيع عليه مسبقاً في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي. وتشير الاتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول مايو 2018.

كما تتيح الاتفاقية استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في السعودية وتوفير النفط بإنتاج الطاقة البديلة؛ ما يعزز دور السعودية في إمداد أسواق العالم بالنفط، لا سيما أن الطلب على النفط يتزايد باضطراد مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق.







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