بالفيديو.. أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي ريال مدريد الإسباني من تحقيق انتصار مهم على حساب نادي جيرونا بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، في إطار لقاءات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم كريستيانو رونالدو بالهدف الأول عبر اللاعب توني كروس في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وواصل نادي جيرونا الضغط بقوة وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث تمكن اللاعب ستواني من تسجيل هدف التعادل لجيرونا في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل ريال مدريد ضغطه وبقوة؛ حتى سجل رونالدو ثاني أهدافه والثاني للريال في الدقيقة الـ47.

تمكن اللاعب لوكاس فاسكيز من تسجيل الثالث للنادي الملكي في الدقيقة الـ59 بطريقة جميلة.

وسجل كريستيانو رونالدو الهاتريك والرابع لريال مدريد في الدقيقة الـ64.

ونجح ستواني في تسجيل الهدف الثاني له والثاني لجيرونا في الدقيقة الـ67 بطريقة أكثر من رائعة.

وأضاف بيل الهدف الخامس للريال في الدقيقة الـ86 بعد تمريرة متقنة من النجم لوكا مورديتش.

وقلص اللاعب خوانبي بالهدف الثالث لنادي جيرونا في الدقيقة الـ88، قبل أن يتمكن رونالدو من تسجيل الهدف السادس لفريقه والرابع له في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز 60 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 43 نقطة في المركز السابع.







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