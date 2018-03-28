بالفيديو.. أول فيل مدخن في التاريخ يثير حيرة العلماء

المواطن - الرياض

أثار مقطع فيديو لأنثى من الفيلة البرية في الهند تطلق رماداً عند الزفير، حيرة خبراء في جميع أنحاء العالم، واعتبروه دليلاً على ما يبدو لأول فيل مدخِّن.

وصور فيناي كومار، عالم هندي بجمعية المحافظة على الحياة البرية، الفيديو في عام 2016 بغابة نجارهول فورست بولاية كارناتاكا، ولكنه نشر مؤخرًا بعد أن أدرك الخبراء أهميته البيولوجية.

وفي الفيديو، ظهرت الفيلة وهي تقف بالقرب من بساط من الفحم هو جزء من أرض غابة محترقة، وتبتلع الفحم على ما يبدو. ثم تطلق الفيلة رمادًا عند الزفير فيما ظهر كأنه نفث للدخان، قبل أن تمضي.

وقال كومار: “هذا السلوك غير العادي بشكل لا يصدق لفيل ينفث الرماد يحير المجتمع العلمي. لا أحد يعرف ما الذي يحدث”؛ وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

ولم يلاحظ استهلاك الفحم على الفيلة من قبل، على الرغم من أن القردة في زنجبار في تنزانيا معروفة بهذا السلوك الذي تلجأ إليه لمقاومة السموم. ويستخدم رماد الفحم بشكل تقليدي لصحة الأسنان في الهند.







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