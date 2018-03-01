بالفيديو.. الأمن العام يوضح عقوبة تهريب الأسلحة والذخائر

المواطن - الرياض

حذَّر الأمن العام، اليوم الخميس، جميع المواطنين والمقيمين، من مغبة الاشتراك في أي أعمال تخل بالأمن العام للوطن.

وقال الأمن العام في تغريدة ومعها مقطع عبر حسابه في “تويتر”، “‏عزيزي المواطن.. عزيزي المقيم ‏يعتبر تهريب الأسلحة والذخائر من الجرائم التي تستوجب العقوبة بناء على الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك”.

وحذَّر الأمن العام جميع المواطنين والمقيمين من القيام بهذه الجرائم وارتكابها التي تعرض أصحابها للعقوبة.

فيديو | الأمن العام يوضح عقوبة جريمة تهريب الأسلحة والذخائر . pic.twitter.com/QxXLkeshw0 — صحيفة المواطن (@almowatennet) March 1, 2018







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