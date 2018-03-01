بالفيديو.. الأمن العام يوضح عقوبة تهريب الأسلحة والذخائر

بالفيديو.. الأمن العام يوضح عقوبة تهريب الأسلحة والذخائر

2018/03/01
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذَّر الأمن العام، اليوم الخميس، جميع المواطنين والمقيمين، من مغبة الاشتراك في أي أعمال تخل بالأمن العام للوطن.

وقال الأمن العام في تغريدة ومعها مقطع عبر حسابه في “تويتر”، “‏عزيزي المواطن.. عزيزي المقيم ‏يعتبر تهريب الأسلحة والذخائر من الجرائم التي تستوجب العقوبة بناء على الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك”.

وحذَّر الأمن العام جميع المواطنين والمقيمين من القيام بهذه الجرائم وارتكابها التي تعرض أصحابها للعقوبة.

 

 

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