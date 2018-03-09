بالفيديو.. الأهلي يُقلص الفارق مع الهلال بالفوز على القادسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة القادسية والأهلي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لفوز هام بهدف نظيف.

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معتز هوساوي في تسجيل الهدف الأول في شباك القادسية في الدقيقة 55 من أحداث الشوط الثاني، ليقود الراقي لحصد ثلاث نقاط هامة في مشواره بالدوري السعودي للمحترفين خاصة أن الهلال خسر أمام الاتفاق.

وشهدت مباراة القادسية والأهلي تفوقًا كبيرًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، واستحوذوا على مجريات اللقاء بنسبة تجاوزت الـ60%.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده لـ48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ليتقلص الفارق بينه وبين الهلال لنقطة واحدة، بعدما تعرض للهزيمة أمام نظيره الاتفاق اليوم.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية عند النقطة 22 في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ليقترب من الهبوط.







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