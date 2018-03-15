بالفيديو.. الاتحاد الأوروبي قد يُعاقب بيشكتاش التركي بسبب قطة

المواطن - محمد سمعة

يواجه نادي بيشكتاش التركي خطر العقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وذلك بعد نهاية مباراته مع فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن نادي بيشكتاش قد يواجه عقوبة من اليويفا وذلك بعد اقتحام قطة لأرض الملعب خلال مواجهة بايرن ميونيخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما قد يُعاقب بيشكتاش بسبب عدم التنظيم الجيد للمباراة كونه صاحب الأرض حيث أقيمت المباراة على ملعب فودافون آرينا في مدينة إسطنبول التركية.

في السياق ذاته يبدو أن روما قد يواجه عقوبة قوية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وذلك بعد إلقاء مشجعيه لألعاب نارية في مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرارات النهائية في هذه الأمور يوم 31 مايو المقبل.







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