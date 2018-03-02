بالفيديو.. الاتفاق يتقدم على أُحد بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الاتفاق وأُحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، بتقدم الاتفاق بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد عن طريق لاعبه هشام السيفي في الدقيقة 36، وبعد مرور دقيقتين فقط نجح الاتفاق في تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه التونسي فخر الدين بن يوسف.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، سجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، عبدالرحمن العبود الهدف الثاني في مرمى أُحد.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره أُحد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أُحد صاحب المركز الثالث عشر.







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