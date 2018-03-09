بالفيديو.. الاتفاق يقسو على الهلال ويفوز عليه بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الاتفاق والهلال التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين بفوز فارس الدهناء بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عن طريق لاعبه محمد الكويكبي، الذي نجح في هز شباك الهلال في الدقيقة 58، بعد تلقيه تمريرة مميزة من أحمد الشيخ، قبل أن يُضيف فيليب كيش الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وقلص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد الشلهوب الفارق وسجل الهدف الأول لصالح الزعيم في مرمى الاتفاق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز فارس الدهناء بهدفين مقابل هدف.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي وجود تسلل على لاعب الفريق الاتفاقي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده لـ33 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ليواصل فارس الدهناء نتائجه المميزة تحت قيادة المدرب الوطني سعد الشهري، بعدما قاد الفريق لتحقيق الفوز في 4 لقاءات وخسارة 3 مواجهات قبل مباراة اليوم.

تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي الذي فاز على القادسية اليوم.







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