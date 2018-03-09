بالفيديو.. الاتفاق يهز شباك الهلال بالهدف الأول

المواطن - مروة نبيل

تمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق محمد الكويكبي من تسجيل الهدف الأول في مرمى الهلال في الدقيقة 58 من أحداث الشوط الثاني من لقاء الجولة الـ24، بعد تلقيه تمريرة مميزة من أحمد الشيخ.

وقام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق سعد الشهري بإخراج محمد الكويكبي بعد مرور دقيقتين على إحرازه لهدف التقدم في مرمى الهلال وأدخل أسامة الخلف بدلًا منه.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي وجود تسلل على لاعب الفريق الاتفاقي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين المُقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.







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