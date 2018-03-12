بالفيديو.. الجسر الخشبي بسودة عسير خطر يهدد المتنزهين

المواطن - سعيد مشهور - أبها

تعتبر سودة عسير من أشهر المتنزهات السياحية الجاذبة للزوار في منطقة عسير، حيث يقصدها السياح بكثافة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويوجد فيها أعلى قمة عن مستوى البحر في السعودية بارتفاع 3000م عن مستوى البحر.

صحيفة “المواطن” توجهت إلى الجسر الخشبي الشهير الواقع بالقرب من تلفريك السودة، حيث يوصل هذا الجسر الخشبي القديم الجميل إلى داخل المنتزه سيرًا على الأقدام، حيث أنشئ قبل أكثر من 30 عامًا، وأصبح الآن وضعه خطيرًا جدًّا على مستخدميه من الزوار والسياح؛ بسبب تساقط العديد من الأخشاب وتحطم البعض الآخر منها.

ونظرًا لعدم وجود صيانة من قبل الجهة المسؤولة، اضطر بعض العابرين إلى صيانتها بشكل مؤقت يسمح بالسير عليها؛ مما ينذر بتعرض الزوار من مختلف الأعمار لخطر السقوط وتعرضهم لإصابات وإلحاق الضرر بهم لا قدر الله مما يتطلب التدخل عاجلًا من قبل الجهات المختصة وإعادة صيانته بشكل فوري يحمي الزوار والسياح.







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