بالفيديو.. الجيش الوطني يحاصر الانقلابيين في 4 محاور‎

المواطن - الرياض:

تواصل قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة وأصبحت تحاصرها من أربعه محاور وهي: محور علب بمديرية باقم، ومحور البقع، ومحور رازح وتتقدم القوات فيها باتجاه مديريتي حيدان وساقين وجبال مران، وفي محور برط العنان بمحافظة الجوف باتجاه مديريتي الصفراء وحشوة بصعدة.

ففي محور علب بمديرية باقم (شمالي صعدة) تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير جبال وسوق مندبه وأصبحت على مشارف مركز المديرية وتبعد طلائع الجيش الوطني في تلك الجبهة عن مدينة صعدة ما يقارب 80 كم.

وفي محور البقع (شمال شرقي صعدة) تقدمت قوات الجيش الوطني من منفذ الخضراء الحدودي مع المملكة العربية السعودية وصولاً إلى سوق البقع واتجهت شرقًا صوب محافظة الجوف لتتمكن من تحرير منطقة الأجاشر وتلتحم مع قوات الجيش الوطني في الجوف بمنطقة اليتمة بعد تأمينها الخط الدولي الرابط بين المحافظتين.

كما تقدمت وحدات أخرى من الجيش الوطني من مفرق البقع باتجاه كتاف على الخط الرابط بين مدينة صعدة والبقع، كما تمكنت من استعادة جبال العليب الاستراتيجية وجبال العطيف وباتت- حالياً- على مشارف مركز مديرية كتاف والبقع.

ونهاية العام الماضي، استحدثت قوات الجيش جبهة رازح (شمال غربي صعدة) وتمكنت تحرير جبال ووادي العطيفين وواصلت تقدمها في المنطقة لتحرر عددًا من المواقع وصولاً إلى تحرير جبال الأزهور الاستراتيجية الأسبوع الماضي، وأصبحت طلائع الجيش الوطني على بعد 8 كم من منطقة القلعة مركز مديرية رازح وعلى بعد 27 كم من جبال مران مسقط رأس زعيم الجماعة الارهابية عبدالملك الحوثي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :