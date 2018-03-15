بالفيديو.. الجيش اليمني يدفع بخريجي المهارات القتالية في مأرب

المواطن - عدن

أقيم اليوم، بمحافظة مأرب حفل تخرج دفعة عسكرية جديدة (الدفعة 145 مهارات قتالية) من منتسبي اللواء 83 مشاة.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد نائب رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة اللواء الركن موفق منصر، أن الإعداد الجيد مطلوب لمواجهة تحديات الحياة ومواجهة الخارجين عن النظام والقانون وبسط سلطة الدولة.

وأضاف أنه “كلما تخرجت دفعة جديدة مؤهلة قتاليًّا ومعنويًّا كلما تحررت أراضٍ شاسعة من الوطن الذي دمرته الميليشيات الانقلابية.. مؤكداً أن ميادين التدريب جزء لا يتجزّأ من ميادين القتال.

وأشاد بالجهود التي بذلتها قيادة مدرسة القوات الخاصة في تدريب وتأهيل أفراد هذه الدفعة وسابقاتها، شاكراً المتدربين على مستوى الانضباط العالي خلال تلقيهم المعارف والتعليمات العسكرية.

من جانبه، أكد قائد مدرسة القوات الخاصة العميد الركن أمين عوض أن هذه الدفعة ستكون رافداً جديدًا ونوعيًّا للقوات المسلحة في مختلف الجبهات والميادين، خصوصًا بعد تلقيهم تدريبات عالية من المهارات القتالية والمعارف العسكرية.. شاكرًا كل الجهود التي ساهمت في إنجاح هذه الدورة.

وفي الحفل الذي حضره عدد من القيادات العسكرية وقادة الألوية والوحدات والدوائر، قدم الخريجون عروضاً عسكرية وقتالية عكست ما اكتسبوه من مهارات وقدرات خلال فترة التدريب.







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