بالفيديو.. الجيش اليمني يدمر آليات ودفاعات الحوثي وأخبار سارة قريبًا

المواطن - عدن

أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة في اليمن اللواء الركن ناصر الذيباني أن الجيش اليمني يقطع على الحوثيين أية محاولة للسيطرة على أراض جديدة بعد أن تكبد العديد من الخسائر في كل الجبهات.

وكشف الذبياني عن خطة محاصرة الميليشيا الانقلابية مؤكدًا أن هناك أخبارا سارة لليمنيين قريبًا.

وأضاف الذيباني في تصريح صحافي أن الميليشيات الانقلابية حاولت خلال الأيام الماضية التسلل إلى المنطقة الجبلية الخالية الواقعة بين مديرية نهم ومحافظة الجوف، إلا أنها تلقت ضربات موجعة وخسائر كبيرة في العتاد والأرواح على يد أبطال الجيش.

وذكر أن قوات الجيش تمكنت من تأمين جميع المناطق والمواقع التي تم تحريرها مؤخراً وأصبحت على مشارف مديرية الغيل بمحافظة الجوف، مشيراً إلى أن جبهة نهم ستلتحم قريبًا مع جبهة الغيل قريبًا.

وأشار إلى أن الميليشيات لم يعد لديها القدرة على استعادة أي مواقع خسرتها، بل إنها تخسر مواقع جديدة كل يوم، وخصوصاً بعد أن تمكنت قوات الجيش من تدمير خطوطها الدفاعية الأولى.

واختتم قائد المنطقة العسكرية السابعة حديثه بالتأكيد على أن قوات الجيش، اليوم، هي الأقدر على تحقيق الانتصارات وحسم المعركة عسكرياً، مختتماً بقوله سترون خلال الفترة القادمة ما يسر كل اليمنيين.







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