بالفيديو.. الحراس السعوديون يتألقون في الجولة الـ18 بالدوري

المواطن - مروة نبيل

تألق حراس المرمى المحليون في منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، وكان لهم تصديات مميزة؛ ليتفوقوا على الحراس الأجانب في المسابقة المحلية.

وكشفت قناة “دوري بلس” الرسمية على موقع “يوتيوب”، عن أفضل تصديات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تصدرها حارس مرمى الفريق الأول لكرى القدم بنادي الاتحاد، فواز القرني، بعد تصديه المميز أمام التعاون في الدقيقة 30.

وانتهت مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، بهزيمة العميد بخمسة أهداف مقابل هدفين، ولكنها شهدت ظهور فواز القرني بمستوى مميز.

وجاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية فيصل مسرحي في المركز الثاني بقائمة أفضل تصديات الجولة الـ18، بعد نجاحه في صد ركلة الجزاء التي سددها نجم الهلال عمر خربين في الدقيقة 92.

وشهدت مباراة الفتح والباطن في الدوري السعودي للمحترفين تألقًا من حارس مرمى الفريق الفتحاوي علي المزيدي الذي أنقذ فريقه من هدف في الدقيقة 45، وانتهت المواجهة بفوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين.

واحتل حارس مرمى الهلال، العماني علي الحبسي، المركز الرابع في قائمة أفضل تصديات الجولة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تصديه المميز في الدقيقة 23، وحل حارس مرمى الفيصلي مصطفى ملائكة خامسًا بعد تألقه أمام الاتفاق وتصديه الرائع في الدقيقة 76، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.







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