بالفيديو الزعاق: اليوم أول موجات المقدم المثير للأتربة وهطول أمطار على هذه المناطق

المواطن - الرياض

كشف الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام موسم المقدم، مؤكدا أنه موسم شدة المراويح الصيفية.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه في هذا الموسم يزيد الغبار والأتربة وتتذبذب فيه درجات الحرارة ويستمر 13 يوما.

ولفت الزعاق النظر إلى أن حدة الغبار ستخف مساء الليلة، مؤكدا أن درجات الحرارة ستنخفض بدورها بعد انحراف حركة الرياح، وربما يصل الغبار ناحية الرياض ليلا.

وأضاف الزعاق: “ما زالت المبشرات تترى، مبشرات مطرية على نواحي جنوب غرب المملكة والمدينة والقصيم والحفر وشمال شرق السعودية”.







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