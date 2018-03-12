بالفيديو.. السعد يوجه نصائح لعلاج دوالي الساقين

المواطن - الرياض

نصح د. سلمان السعد بعمل أشعة سونار سنوياً لمريض دوالي الساقين؛ وذلك للاطمئنان على صحته ومنع تطور الحالة.

وقال السعد في سلسلة معلومات طبية، برعاية “المواطن“، إن الأشعة فوق الصوتية آمنة، وتحدد الأشعة درجة الإصابة، ويُنصح بعمل أشعة سونار سنوياً للمريض.

وأضاف أنه في دراسة لـ1740 مريضاً بشعيرات في الأرجل بدون ألم 46% أظهرت الأشعة وجود دوالٍ في الأوردة الكبيرة.

وضرب السعد مثالاً لشجرة، وقال تمثل الفروع الصغيرة الشعيرات الدموية في الساق، يجب التأكد من سلامة الأوردة الأكبر قبل إزالة الشعيرات، مشيراً إلى أنه في حالة عدم علاج الأوردة الكبيرة فإن المشكلة لم تعالج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :