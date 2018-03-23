بالفيديو.. السعودية وأوكرانيا يتعادلان إيجابيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة السعودية وأوكرانيا الودية الدولية، ضمن استعدادات المنتخبين لانطلاق منافسات كأس العالم 2018 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وافتتح بيلايب بودكيفسكي التسجيل في مباراة السعودية وأوكرانيا في الدقيقة 32، ونجح نجم الأخضر المحترف في صفوف ليفانتي الإسباني، فهد المولد، في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول.

وتُقام مباراة السعودية وأوكرانيا الودية الدولية على ملعب بلدية ماربيا في إسبانيا، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وبدأ مدرب الأخضر خوان أنطونيو بيتزي مباراة السعودية وأوكرانيا بالتشكيل التالي: ياسر المسيليم، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، منصور الحربي، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، سالم الدوسري، فهد المولد، محمد السهلاوي.

وسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية أخرى أمام نظيره البلجيكي، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018، ويأمل المدرب الأرجنتيني في تحقيق نتائج إيجابية خلال اللقاءات الودية؛ لتحفيز اللاعبين قبل المونديال.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات روسيا، وأوروغواي، ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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