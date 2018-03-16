بالفيديو.. الشلهوب يهز شباك القادسية

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد الشلهوب في تسجيل الهدف الأول لصالح الزعيم في مرمى القادسية في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

ويحتضن إستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، يوم غد الجمعة، مباراة القادسية ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

ويخوض في الوقت ذاته الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة أمام نظيره الرائد، ويأمل تحقيق الفوز في اللقاء، لملاحقة الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.







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